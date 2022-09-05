Для Lada начнут выпускать тормоза из "инновационного чугуна"

Белебеевский завод «Автокомпонент» из Башкортостана запустит производство тормозных дисков из инновационного чугуна для автомобилей «АвтоВАЗа» . Об этом сообщает издание «Эксперт».

«В качестве материала будет применяться инновационный серый перлитный чугун: сплав хорошо поддается механической обработке, что позволяет конструировать различной формы системы вентиляции и отвода тепла», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой чугун обладает хорошей теплопроводностью, что важно в условиях интенсивных нагрузок. Сообщается, что уровень локализации производства должен составить 100%, в то время как сейчас рынке тормозных дисков более 70% занимает импорт.