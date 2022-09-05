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59 минут назад

Новости автомира: для Lada начнут выпускать тормоза из "инновационного чугуна"

Газета.Ru

Белебеевский завод «Автокомпонент» из Башкортостана запустит производство тормозных дисков из инновационного чугуна для автомобилей «АвтоВАЗа». Об этом сообщает издание «Эксперт».

Для Lada начнут выпускать тормоза из "инновационного чугуна"
Фото: Раиса Ибрагимова/ТАССРаиса Ибрагимова/ТАСС

«В качестве материала будет применяться инновационный серый перлитный чугун: сплав хорошо поддается механической обработке, что позволяет конструировать различной формы системы вентиляции и отвода тепла», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой чугун обладает хорошей теплопроводностью, что важно в условиях интенсивных нагрузок. Сообщается, что уровень локализации производства должен составить 100%, в то время как сейчас рынке тормозных дисков более 70% занимает импорт.

Бюджет проекта составляет 88,6 млн рублей (49,6 млн предоставит Фонд развития промышленности в виде льготного займа, а 21,3 млн — Фонд развития промышленности Республики Башкортостан).

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