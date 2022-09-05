В России рухнуло производство огнетушителей

В России зафиксировано значительное сокращение продаж автомобильных огнетушителей в текущем году. Об этом заявил «Газете.Ru» исполнительный директор компании «Ярпожинвест» Андрей Воронов.
По его словам, динамика вызвана двумя факторами: остановкой некоторых производственных площадок в России и прекращением поставок иностранными концернами новых машин из других стран.
«Продажи автомобильных огнетушителей с марта 2022 года снизились на 40-50%. Они упали сильно прежде всего из-за снижения отгрузки товара для комплектации готовых автомобилей. Встал «АвтоВАЗ», остановился импорт. До сегодняшнего дня такая ситуация с продажами автомобильных огнетушителей продолжается», — подчеркнул Воронов.
Многие автомобили оснащались «Набором автомобилиста» с огнетушителем еще на конвейере. Среди тех, кто включал его в стандартный комплект поставки, - заводы Toyota, Mercedes-Benz, Nissan и Mazda.
Отмечается, что скорректированные правила
техосмотра значительно не повлияют на их продажи, указал Воронов. По его словам, речь идет об отмене проверок наличия аптечки и огнетушителя.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в России в августе 2022 года продали 42 593 новых автомобиля. Это на 63,6% ниже показателя такого же периода прошлого года.