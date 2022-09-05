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21 минуту назад

Новости автомира: средняя стоимость владения автомобилем в РФ превысила 10 000 рублей в месяц

Южный автомобиль

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, в какую сумму в месяц россиянам обходится владение личным автомобилем.

Во сколько россиянам обходится владение автомобилем
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Так, если в марте 2022 года затраты на эксплуатацию машины составляли в среднем 9 078 рублей, то в июле эта сумма выросла до 10 037 рублей. Теперь за владение автомобилем необходимо платить на 1 000 рублей больше.

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Также в России возросло количество автовладельцев, которые тратят на ежемесячное содержание машины от 10 000 до 15 000 рублей. Есть и те, которые готовы тратить на содержание автомобиля более 30 000 рублей.

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