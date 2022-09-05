Раскрыты характеристики кроссовера Omoda C5 для России

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский кроссовер Omoda C5 (марка принадлежит Chery). В России модель будет доступна с турбомотором 1.5 и вариатором, а в список её оснащения войдут различные подогревы, климат-контроль, люк с электроприводом и многое другое. Цен пока нет, хотя продажи должны начаться до конца осени. Следом за C5, под маркой Omoda на наш рынок выйдут ещё один кроссовер, а также седан.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Согласно ОТТС, в России кроссовер будут продавать под именем Omoda C5 (Omoda5). Ему достанутся турбомотор 1.5 мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, работающий на бензине АИ-92, и вариатор. Привод только передний. Тормоза дисковые на всех колесах.

В Китае моторная гамма «Омоды» шире. Например, есть «четвёрка» 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) и основанная на ней гибридная установка.

Для Omoda C5 заявлены климат-контроль, люк с электроприводом, подогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и сидений на обоих рядах, а также система контроля давления в шинах, камера заднего вида, «круиз», электропривод двери багажника, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Начать продажи кроссоверов Chery обещает до конца осени. Цены неизвестны, хотя Omoda C5, скорее всего, оказаться дороже Chery Tiggo 7 Pro.