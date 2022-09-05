Россиян начали массово обманывать с перегоном авто из-за рубежа

Мошенники массово создают фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, где они предлагают подбор, покупку и таможенное оформление авто из-за рубежа. Об этом «Известиям» заявили в центре экосистемной безопасности «Тинькофф».

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Отмечается, что пользователи, попавшись на уловку, переводят аванс за доставку авто из Японии, Казахстана или Китая. Однако после этого злоумышленники исчезают.

«Средний чек» украденной суммы может доходить до 300 тыс. рублей.

Популярность доставки машин из других стран растет из-за выгодных курсов японской йены, китайского юаня и казахстанского тенге, подчеркнул руководитель центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов.

«Поток машин, которые перегоняют из этих стран, вырос также из-за роста цен на новые авто и ухода некоторых брендов производителей из России», — отметил он.

Так, мошенники воспользовались случаем и стали предлагать клиентам банков помощь с доставкой авто из других стран.