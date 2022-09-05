Появились «живые» фотографии упрощенной Lada Niva Travel

В конце августа линейку «антикризисных» моделей АвтоВАЗа пополнила Lada Niva Travel, которой урезали оборудование по аналогии с Granta и Niva Legend. На днях внедорожник сфотографировали очевидцы: упрощенный вариант модели без антиблокировочной системы и подушек безопасности попался им на глаза в Тольятти, на площадке дилерского центра «Рона». Снимками с автомобилем на штампованных колесных дисках и с «пустым» рулем поделилось издание RCI News.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Упрощенная Lada Niva Travel вышла на рынок в трех комплектациях — Classic’22, Classic Plus и специальном исполнении Black с затемненным декором. Судя по всему, очевидцы сфотографировали самый простой вариант: у внедорожника белый кузов и 15-дюймовые штампованные колесные диски, а рейлинги на крыше отсутствуют.

Стоимость такой Niva Travel стартует с 998 500 рублей либо от 797 200 рублей с учетом скидки по госпрограмме льготного кредитования. В оснащение такого внедорожника включены защита картера, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида. Также автомобиль укомплектован блоком ЭРА-ГЛОНАСС, бортовым компьютером, аудиоподготовкой и регулировкой руля по высоте.

Подушки безопасности в списке внедорожника нет, что видно на снимках с рулем. При этом АвтоВАЗ уже нашел способ вернуть эйрбег на одну из выпускаемых моделей: Lada Granta получила водительскую подушку во всех комплектациях. Глава компании Максим Соколов пообещал «приложить все усилия», чтобы и далее расширять списки оснащения моделей в условиях санкций.