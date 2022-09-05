Раскрыт салон эпатажного минивэна Zeekr

Zeekr – недавно основанная автомобильная марка из Китая, которая принадлежит холдингу Geely и выпускает электрокары премиум-класса. Кроссоверы Zeekr 001 уже можно встретить в России – их поставляют в частном порядке, а между тем к выходу на китайский рынок готовится новая модель – эпатажный минивэн с индексом 009, который в самой компании называют «самым аэродинамическим автомобилем в классе». Ранее экстерьер новинки раскрыли на официальных фотографиях, а теперь в Сеть попали и снимки салона.

Фото: © weibo © weibo

Пока о Zeekr 009 известно следующее: он базируется на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), а в движение его приводит двухмоторная установка. Суммарная отдача электромоторов составляет 534 лошадиных силы, а запас хода – около 700 километров. Больше всего же в Geely гордятся «двумя десятками инновационных решений для оптимизации аэродинамики», за счет которых удалось увеличить пробег без подзарядки на 57,6 километра. Также китайский минивэн станет первым электромобилем, который получит новейшие батареи Qilin от CATL.

Центральное место в салоне занимает широкоформатный планшет диагональю 15,4 дюйма, под ним можно заметить узкую прорезь воздуховода. Имеются два подстаканника и беспроводная зарядка для смартфона, а руль такой же, как у Zeekr 001. На втором ряду – два «капитанских» раздельных кресла, для каждого из которых предусмотрен подлокотник с подстаканником.

По габаритам 009 превосходит Kia Carnival – он несколько длиннее, шире и выше корейской модели. Салон рассчитан на шесть человек, посадочная формула – 2+2+2.