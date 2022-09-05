Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: рассекречен салон конкурента Tesla Model 3 от Toyota

Компания Toyota тестирует новый седан bZ3. Ранее Министерство промышленности КНР опубликовало фотографии внешности автомобиля, теперь подробностями о салоне новинки поделились "шпионы".

Рассекречен салон конкурента Tesla Model 3 от Toyota
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Салон bZ3 отличается от серийного электрического кроссовера Toyota bZ4X. Роднит автомобили лишь далёкое расположение экрана виртуальной приборной панели от рулевого колеса. Седан получил вертикальный планшет мультимедиа, который оставил на центральной консоли лишь место для пары USB-портов. Селектор выбора режима движения, а также клавиша стояночного тормоза размещены на отдельном "островке" тоннеля.

Электрокар bZ3 будет выпускаться в Китае совместным предприятием Toyota-FAW. В основе модели лежит платформа e-TNGA. Длина седана составляет 4725 мм при колёсной базе 2880 мм, что делает его прямым конкурентом Tesla Model 3. Известно, что Toyota bZ3 получит две версии - с электромоторами мощностью 184 и 245 л.с., установленными на задней оси.

www.autohome.com.cn

Когда Toyota bZ3 выйдет на рынок, не сообщается, но вряд ли это случится до конца 2022 года.

Автоновости,Tesla Model 3,Toyota,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители