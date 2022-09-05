Рассекречен салон конкурента Tesla Model 3 от Toyota

Компания Toyota тестирует новый седан bZ3. Ранее Министерство промышленности КНР опубликовало фотографии внешности автомобиля, теперь подробностями о салоне новинки поделились "шпионы".

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Салон bZ3 отличается от серийного электрического кроссовера Toyota bZ4X. Роднит автомобили лишь далёкое расположение экрана виртуальной приборной панели от рулевого колеса. Седан получил вертикальный планшет мультимедиа, который оставил на центральной консоли лишь место для пары USB-портов. Селектор выбора режима движения, а также клавиша стояночного тормоза размещены на отдельном "островке" тоннеля.

Электрокар bZ3 будет выпускаться в Китае совместным предприятием Toyota-FAW. В основе модели лежит платформа e-TNGA. Длина седана составляет 4725 мм при колёсной базе 2880 мм, что делает его прямым конкурентом Tesla Model 3. Известно, что Toyota bZ3 получит две версии - с электромоторами мощностью 184 и 245 л.с., установленными на задней оси.

www.autohome.com.cn