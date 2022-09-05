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1 час назад

Новости автомира: У марки Wuling появится кроссовер для молодежи

Motor.ru

Китайская марка Wuling, основанная концернами SAIC и General Motors, раскрыла внешность кроссовера Xing Chi. Он станет четвертой моделью, выпущенной в рамках стратегии по оживлению бренда, и будет адресован молодым покупателям. Ни цен, ни подробностей оснащений пока нет; они станут известны ближе к старту продаж, запланированному на этого год.

У марки Wuling появится кроссовер для молодежи
Фото: © Wuling© Wuling

Кроссовер Xing Chi — четвертая модель Wuling, выпущенная в рамках стратегии по оживлению бренда. Причем ему отведена ключевая роль. По всей видимости, основными покупателями Xing Chi станет китайская молодежь, которой предложат недорогой автомобиль со стильным дизайном и яркой палитрой кузовных красок.

Пока же подробностей о Xing Chi мало. Выпускать кроссовер будет СП SAIC-GM-Wuling. Его предложат как в обычной, так и в «спортивной» версии, с характерными атрибутами вроде отделки «под карбон», красными тормозными суппортами, черным декором и раздвоенным выхлопом.

Детали станут известны ближе к старту продаж, запланированному на этот год. По неподтвержденной информации, Wuling Xing Chi получит привычный для китайских моделей полуторалитровый турбомотор, который будет сочетаться с «механикой» или вариатором.

Автоновости,General Motors,
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