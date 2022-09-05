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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ остался без китайских газовых моторов

Car.ru

Китайская фирма Weichai, поставлявшая на конвейер отечественного КамАЗа специальные газовые силовые агрегаты, завершила сотрудничество с предприятием. При этом автобренд КамАЗ планирует заместить китайские двигатели собственными современными разработками.

КамАЗ остался без китайских газовых моторов
Фото: Car.ruCar.ru

Завершение поставок автомобильной продукции связывают с позицией китайских властей, рекомендовавших Weichai не сотрудничать с фирмами из Российской Федерации, в отношении которых выдвинули санкции со стороны зарубежных стран. Информация о том, что КамАЗ оказался под санкциями Европейского союза, появилась ещё в первой половине июня текущего года.

Специалисты фирмы КамАЗ производили установку газовых двигателей, генерирующих 389 лошадиных сил, на тягачи моделей 5490 Neo2 различных версий. Эти моторы ещё получали самосвалы, а также автобусы бренда НефАЗ.

По причине того, что были приостановлены поставки силовых установок, автозаводу придётся завершить выпуск грузовых транспортных средств. На предприятии КамАЗ до конца текущего года будет собрано около ста тягачей версии 5490, которые оснащаются силовыми установками, функционирующими за счёт сжиженного газа.

По заявлению представителей автозавода, руководство действительно собирается завершить в текущем году производство грузовых авто 5490. Но уже во 2-ой половине года на смену тягачу придёт преемник. Речь ведётся о КамАЗе-5490 новой генерации K5. Данная модель получит собственный дизельный силовой агрегат Р6. Его в перспективе планируют трансформировать для функционирования на газе.

В завершении стоит отметить, что автобренд Chery является ещё одной китайской фирмой, которая свернула отечественный проект по причине санкций. Неделю назад появилась информация, что Chery больше не планирует собирать свои модели авто в рамках мощностей УАЗ, потому что данный российский бренд попал под западные санкции совместно с автобрендом КамАЗ.

Автоновости,Chery,УАЗ,Нефаз,ЕС,
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