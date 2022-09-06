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42 минуты назад

Новости автомира: старые Toyota Corolla массово превращают в электрические пикапы

Motor.ru

В настоящее время на североамериканском рынке отсутствуют компактные электрические пикапы. Заполнить пустую нишу в будущем должен батарейный Ford Maverick. Для тех же, кто не желает ждать появления новой модели, компания из Стратфорда предлагает приобрести небольшие электропикапы, построенные на базе подержанных Toyota Corolla. Фирма использует японские седаны 2009–2013 годов, которые бывшие владельцы отправили на свалку. С помощью собственных наработок инженеры возвращают к жизни старые машины в качестве «зеленого» транспорта для коммерческой эксплуатации.

Старые Toyota Corolla массово превращают в электрические пикапы
Фото: © Upcycle Green Technology© Upcycle Green Technology

По словам владельца компании Upcycle Green Technology, современные легкие грузовики, работающие на ДВС, расходуют около 30 долларов на сто километров пути. В случае модернизированного электропикапа Corolla этот показатель составит около 2,5 доллара. В течение года использование батарейной модели сэкономит владельцам тысячи долларов. Кроме того, такие машины позволят малому бизнесу не задумываться о росте стоимости топлива в стране.

Upcycle Green Technology

В компании заявили, что электрические пикапы Corolla имеют запас хода на одном заряде батареи до 150 километров. При этом емкость аккумулятора составляет 26 киловатт-часа, а мощность электромотора – 136 лошадиных сил. На первом этапе планируется выпускать около 100 модернизованных пикапов ежегодно. В будущем количество «зеленых» Corolla вырастет до 200 штук в год.

Представители компании подчеркивают, что переоборудованные машины не будут конкурировать с серийными электрическими грузовиками. Батарейные пикапы Corolla нацелены исключительно на поддержку малого бизнеса.

В конце апреля российские инженеры предложили желающим превратить автомобили с ДВС в электрокары. На переоборудование транспортного средства специалистам требовалось около двух месяцев.

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