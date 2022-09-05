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32 минуты назад

Новости автомира: УАЗ запустил продажи автомобилей с моторами «Евро-0»

FBM.ru

На официальном сайте Ульяновского автомобильного завода были опубликованы прайс-листы на упрощенные внедорожники «Хантер» и модели коммерческого семейства СГР, которые отвечают экологическому классу «Евро-0». Такие транспортные средства на 20 тысяч рублей дешевле модификаций, которые соответствуют требованиям «Евро-5».

УАЗ запустил продажи автомобилей с моторами «Евро-0»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В частности, «Хантер» в версии исполнения «Классик Fleet» предлагают к покупке за 1 375 000 рублей с нулевым экологическим классом и минимум за 1 395 000 рублей с пятым. Бортовой грузовик семейства СГР оценивается в сумму от 1 280 000 рублей, а 7-местная «буханка» с нулевым экологическим классом обойдется покупателю в 1 303 000 рублей.

Внедорожники «Патриот» и изготовленные на их платформе пикапы по-прежнему отвечают нормам «Евро-5».

Автоновости,УАЗ,Ульяновский автомобильный завод,
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