Названы самые качественные китайские автомобили

Как отмечают аналитики, среднее качество новых автомобилей несколько снизилось по сравнению с прошлым годом. Исследование проводилось путём опроса владельцев новых автомобилей по 9 категориям.

Самой проблемной зоной в этом году стали экстерьер и кузов. Автовладельцы чаще всего жаловались на некачественную шумоизоляцию и оптику. Кроме того, упоминаются неприятные запахи в салоне, неудобные сиденья и слишком чувствительные тормоза. Зато качество медиасистем, водительских ассистентов и климатических установок стало выше.