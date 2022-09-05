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2 часа назад

Новости автомира: Названы самые качественные китайские автомобили

Елена Прошина

Аналитическая компании J.D. Power провела исследование качества новых китайских автомобилей. Самыми надёжными брендами стали Changan, Chery и GAC.

Названы самые качественные китайские автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают аналитики, среднее качество новых автомобилей несколько снизилось по сравнению с прошлым годом. Исследование проводилось путём опроса владельцев новых автомобилей по 9 категориям.

Самой проблемной зоной в этом году стали экстерьер и кузов. Автовладельцы чаще всего жаловались на некачественную шумоизоляцию и оптику. Кроме того, упоминаются неприятные запахи в салоне, неудобные сиденья и слишком чувствительные тормоза. Зато качество медиасистем, водительских ассистентов и климатических установок стало выше.

В результате исследования самым высоко оценённым китайским производителем автомобилей стал Changan. На втором и третьем местах расположились бренды Chery и GAC с одинаковым результатом в 215 поломок на 100 автомобилей.

Ранее появилась информация о подорожании автомобилей Changan в России.

Автоновости,Chery,
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