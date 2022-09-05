Toyota и Nissan закроют заводы из-за тайфуна, который добрался и до России

Toyota и Nissan приостановят производство на нескольких заводах на территории Японии, сообщает Reuters. Причина такого решения — в мощном супертайфуне Хинамнор. Заводы автопроизводителей будут простаивать вечером в понедельник и утром во вторник, вместе с ним паузы в работе в целях безопасности раздумывают взять другие фирмы в Японии и Южной Корее. Как сообщает РИА «Новости», утром 5 сентября тайфун добрался и до России, обрушив гигантские волны на пляжи Приморья.

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Компания Toyota отменит начинающуюся в 12.00 по Гринвичу ночную смену в понедельник, 5 сентября. Кроме этого, на трех заводах в префектуре Фукуока не будет утренней смены во вторник. Ожидается, что производство в полной мере восстановится вечером 6 сентября. Nissan, а также ее подразделение Nissan Shatai Co в Фукуоке также приостановит работу вечером понедельник и утром вторника.

В минувшие выходные супертайфун Хиннамнор обрушился на юг и юго-запад Японии. Скорость штормового ветра составляет порядка 40 метров в секунду. Утром в понедельник тайфун достиг и России, накрыв остров Русский.

По прогнозам синоптиков, Хинамнор будет бушевать в Приморском крае порядка трех-пяти дней — как раз в это время во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, на план мероприятия стихия не повлияет, как и на визит президента Владимира Путина. Более того, «это уже не тайфун, а осколки тайфуна», сказал Песков ИА PrimaMedia.