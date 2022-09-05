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51 минуту назад

Новости автомира: Семилетний Nissan X-Trail без пробега оценили в 2 миллиона рублей

Motor.ru

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу серый Nissan X-Trail 2015 года выпуска. По словам продавца, с момента доставки в автосалон японский кроссовер так и не обрел своего первого владельца. За семь лет по территории дилерского центра автомобиль проехал всего 122 километра, сохранившись в первозданном состоянии. За идеальную «капсулу времени» в максимально возможной комплектации планируют выручить 2 050 000 рублей.

Семилетний Nissan X-Trail без пробега оценили в 2 миллиона рублей
Фото: Nissan X-Trail© Авто.руNissan X-Trail© Авто.ру

По неизвестной причине на X-Trail так и не нашли покупателя. Несмотря на то, что фотографии кроссовера сделаны не в автосалоне, машина до сих пор находится в дилерском центре. Будущий хозяин получит автомобиль в максимальной комплектации, которая включает в себя кожаный салон, электрорегулировки передних сидений, а также мультимедийную систему со встроенной навигацией, панорамную крышу и бесключевой доступ.

В движение X-Trail приводит двухлитровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который укомплектован вариатором и системой полного привода. Расстаться с идеально сохранившейся моделью продавец готов за 2 050 000 рублей.

При этом новое поколение кроссовера все еще можно купить у дилеров от 2 762 000 рублей. Однако комплектация таких моделей будет гораздо скуднее.

Накануне в столице продали Nissan X-Trail, который всю жизнь провел в гараже без движения. За забытый на десять лет кроссовер, заплатили около двух миллионов рублей.

Автоновости,Nissan X-Trail,Nissan,
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