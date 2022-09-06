Раскрыты планы "Автоваза" на 2023 год

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания намерена в 2023 году восстановить практически всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая возобновление производства Lada Largus. Соответствующее заявление он сделал на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.
"Говоря о стратегических перспективах развития "Автоваза" , говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объеме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus", — сказал Соколов.
Он также сообщил, что выпуск глубоколокализованных машин Lada Vesta планируется возобновить весной 2023 года.
"Начиная с весны следующего года мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода", — указал глава "АвтоВАЗа.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности и начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta.