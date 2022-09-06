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1 час назад

Новости автомира: "Автоваз" может восстановить в 2023 году практически всю модельную линейку

Газета.Ruиещё 1

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания намерена в 2023 году восстановить практически всю досанкционную модельную линейку автомобилей, включая возобновление производства Lada Largus. Соответствующее заявление он сделал на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Раскрыты планы "Автоваза" на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Говоря о стратегических перспективах развития "Автоваза" , говорим уже о развитии модельного ряда, который будет, я надеюсь, почти в полном объеме восстановлен в следующем году, включая Lada Largus", — сказал Соколов.

Он также сообщил, что выпуск глубоколокализованных машин Lada Vesta планируется возобновить весной 2023 года.

"Начиная с весны следующего года мы планируем решить все вопросы по локализации санкционных компонентов, заблокированных сегодня, и запустить производство на площадке тольяттинского завода", — указал глава "АвтоВАЗа.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности и начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta.

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