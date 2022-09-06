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9 минут назад

В России появится новый автомобильный бренд

Газета.Ruиещё 1

Компания «Соллерс Авто», владеющая УАЗом, а также имеющая совместные предприятия по сборке Ford и Mazda, намерена запустить и продвигать собственный бренд «Соллерс». Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА «Новости».

В России появится новый автомобильный бренд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — сказал он.

Глава «Соллерс Авто» также сообщил, что компания собирается в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.

Ранее «Соллерс Авто» отчиталась об убытке более 1 млрд руб. по итогам первого полугодия 2022 года.

Выручка «Соллерс Авто» за шесть месяцев текущего года составила 26,2 млрд руб. против 36,8 млрд руб. годом ранее. В компании это связывают с остановкой производства Ford Transit.

Данная компания основана в 2000 году. Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск 240 тыс. автомобилей в год.

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