В России появится новый автомобильный бренд

Компания «Соллерс Авто», владеющая УАЗом, а также имеющая совместные предприятия по сборке Ford и Mazda, намерена запустить и продвигать собственный бренд «Соллерс». Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА «Новости».

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — сказал он.

Глава «Соллерс Авто» также сообщил, что компания собирается в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.

Ранее «Соллерс Авто» отчиталась об убытке более 1 млрд руб. по итогам первого полугодия 2022 года.

Выручка «Соллерс Авто» за шесть месяцев текущего года составила 26,2 млрд руб. против 36,8 млрд руб. годом ранее. В компании это связывают с остановкой производства Ford Transit.