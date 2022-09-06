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51 минуту назад

Новости автомира: в России подорожали китайские кроссоверы Changan

Motor.ru

Несмотря на продолжающийся геополитический кризис, в последнее время цены автомобильного рынка в России, если и не наметили снижение, то хотя бы вышли не плато. Однако с компанией Changan все оказалось иначе. С мая нынешнего года китайский бренд держал цены на нашем рынке примерно на одном уровне. Сейчас же, по данным портала «Китайские автомобили», марка повысила цены практически на весь модельный ряд. Исключением стал лишь кроссовер CS75 FL.

Китайские кроссоверы Changan подорожали
Фото: © Автомир© Автомир

Меньше всего прибавили в стоимости модели CS35 Plus и CS55. Вне зависимости от комплектаций модели подорожали на 30 000 рублей. Теперь минимальная стоимость машин составляет 1 989 900 и 2 189 900 рублей соответственно. Наибольшую прибавку получил флагманский кроссовер Uni-K, который подорожал на 70 000 рублей в каждом исполнении. Приобрести топовую модель в России теперь можно минимум за 3 289 900 рублей.

Единственным кроссовером китайской марки, который не прибавил в цене, стал CS75 FL. Актуальная стоимость модели в зависимости от комплектации варьируется от 2 369 900 до 2 649 900 рублей. Однако, по отзывам в Сети, приобрести автомобили за такой прайс практически невозможно.

В начале мая в России резко увеличилась стоимость модельныйого ряда Geely. После двухмесячного отсутствия, стоимость китайских автомобилей выросла в полтора раза.

Автоновости,Geely,
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