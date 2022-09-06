В России появится новый автомобильный бренд

Компания «Соллерс Авто» готовится к запуску и продвижению собственного бренда «Соллерс». Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.
«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — подчеркнул он.
Соболев также сообщил о планах компании в скором времени представить новые локализованные проекты под этой маркой.
Компания объединяет «Ульяновский автомобильный завод», на котором выпускаются автомобили «УАЗ», а также промплощадку «ЗМЗ», которая находится в Нижегородской области. У «Соллерс Авто» также есть совместные предприятия по сборке Ford и Mazda.
Ранее «Соллерс Авто» оценила убыток по итогам первого полугодия 2022 года в более чем 1 млрд руб. Выручка компании за полгода достигла 26,2 млрд рублей, однако годом ранее показатель был выше - 36,8 млрд рублей. В компании считают, что такая динамика обусловлена остановкой производства Ford Transit. «Соллерс Авто» основали в 2000 году.