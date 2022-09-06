В России появится новый автомобильный бренд

Компания «Соллерс Авто» готовится к запуску и продвижению собственного бренда «Соллерс». Об этом заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА Новости.

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«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — подчеркнул он.

Соболев также сообщил о планах компании в скором времени представить новые локализованные проекты под этой маркой.

Компания объединяет «Ульяновский автомобильный завод», на котором выпускаются автомобили «УАЗ», а также промплощадку «ЗМЗ», которая находится в Нижегородской области. У «Соллерс Авто» также есть совместные предприятия по сборке Ford и Mazda.