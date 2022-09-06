Иранские авто придется дорабатывать перед эксплуатацией в России

«Машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом. Все остальное у наших машин одинаково. Разве что еще могут отсутствовать какие-то системы подогрева. Но это дело поправимое, их можно добавить. Возможно, специально для российского рынка они будут производиться», – пояснил Ян Хайцеэр.