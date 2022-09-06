Иранские авто придется дорабатывать перед эксплуатацией в России

Автомобили иранского бренда Iran Khodro, которые планирует поставлять в Россию, могут нуждаться в доработках. Об этом радио Sputnik заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом. Все остальное у наших машин одинаково. Разве что еще могут отсутствовать какие-то системы подогрева. Но это дело поправимое, их можно добавить. Возможно, специально для российского рынка они будут производиться», – пояснил Ян Хайцеэр.
Кроме того, по словам автоэксперта, скорее всего автомобили Iran Khodro придется дополнительно обрабатывать антикором, особенно стыки резиновых поверхностей и металла.