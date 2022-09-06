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47 минут назад

Новости автомира: автоэксперт Хайцеэр предупредил, что иранские авто придется дорабатывать перед эксплуатацией в России

Газета.Ru

Автомобили иранского бренда Iran Khodro, которые планирует поставлять в Россию, могут нуждаться в доработках. Об этом радио Sputnik заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Иранские авто придется дорабатывать перед эксплуатацией в России
Фото: presstv.irpresstv.ir

«Машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом. Все остальное у наших машин одинаково. Разве что еще могут отсутствовать какие-то системы подогрева. Но это дело поправимое, их можно добавить. Возможно, специально для российского рынка они будут производиться», – пояснил Ян Хайцеэр.

Кроме того, по словам автоэксперта, скорее всего автомобили Iran Khodro придется дополнительно обрабатывать антикором, особенно стыки резиновых поверхностей и металла.

Автоновости,Iran Khodro,
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