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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» планирует выпустить электрический Lada Largus в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

На «АвтоВАЗе» допустили, что серийное производство электромобилей Lada Largus может начаться уже в 2023 году. Об этом президент компании Максим Соколов рассказал в рамках Восточного экономического форума, сообщает РИА «Новости».

«АвтоВАЗ» планирует выпустить электрический Lada Largus в 2023 году
Фото: LadaLada

«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя, может быть, в рамках следующего года дойдет до небольшой серии», — прогнозирует глава «АвтоВАЗа».

Производство электрокара e-Largus «АвтоВАЗ» анонсировал в августе этого года. Выпуск автомобилей наладят на площадке «Lada Ижевск», где с 2015 года выпускались машины семейства Vesta — с весны 2023-го их перенесут на конвейер в Тольятти.

Кроме того, Максим Соколов заявил, что в 2023 году «АвтоВАЗ» намерен восстановить практически всю досанкционную модельную линейку автомобилей.

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