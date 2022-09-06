«АвтоВАЗ» планирует выпустить электрический Lada Largus в 2023 году

«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя, может быть, в рамках следующего года дойдет до небольшой серии», — прогнозирует глава «АвтоВАЗа».