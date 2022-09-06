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2 часа назад

Шмыгаль: ЕС намерен помогать Украине «до победы»

Елена Прошина

Страны Евросоюза будут помогать Украине «до победы» в конфликте, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Шмыгаль: ЕС намерен помогать Украине «до победы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть полное заверение от европейских политиков, что они останутся вместе с Украиной до победы», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украиной и ЕС было подписано пять соглашений, направленных на интеграцию страны в сообщество. В свою очередь, Киев будет помогать Европе поставками газа и электроэнергии из-за энергетического кризиса. При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина всегда будет выполнять свои обязательства по поставкам газа Европе.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина получит от Евросоюза помощь на сумму более 600 млн евро для поддержки экономики страны и населения. В эту сумму входит помощь для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, а также грантовая поддержка для органов власти.

Автоновости,Ольга Стефанишина,Денис Шмыгаль,ЕС,
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