Шмыгаль: ЕС намерен помогать Украине «до победы»

Страны Евросоюза будут помогать Украине «до победы» в конфликте, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

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«У нас есть полное заверение от европейских политиков, что они останутся вместе с Украиной до победы», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украиной и ЕС было подписано пять соглашений, направленных на интеграцию страны в сообщество. В свою очередь, Киев будет помогать Европе поставками газа и электроэнергии из-за энергетического кризиса. При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина всегда будет выполнять свои обязательства по поставкам газа Европе.