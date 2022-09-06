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1 час назад

СМИ: поляки отправляют «лавину отчаянных сообщений» из-за цен на газ

Лера Букина

Жители Польши начали отправлять «лавину отчаянных сообщений» в связи с решением нефтегазовой компании PGNiG поднять стоимость газа в 12-15 раз. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, передает телеканал Polsat News.

СМИ: поляки отправляют «лавину отчаянных сообщений» из-за цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Газовая петля затягивается настолько сильно, что вскоре могут упасть десятки, а может быть и сотни польских заводов. Ситуация – драматическая», – подчеркнул Туск в ходе выступления на текстильной фабрике в городе Константинув-Лодзький.

Он отметил, что польские власти намерены вынудить предпринимателей осуществлять закупку газа по крайне высоким ценам. Вместе с тем отмечается, что цена топлива в стране уже в 2,5-3 раза выше, чем во Франции, Германии, Португалии или Испании.

Весной «Газпром» принял решение приостановить экспорт газа польской компании PGNiG. Такой шаг связан с неоплатой поставок в рублях.

Накануне, 5 сентября, стоимость газа в Европе на открытии торгов повысилась на 30% и превысила 2 850 долларов за 1 тысячу кубометров.

Автоновости,Дональд Туск,Газпром,
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