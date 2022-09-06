Chery вывела на тесты таинственный кроссовер

В разработке у Chery находятся несколько новых моделей: так, на следующий год намечен дебют большого флагманского кроссовера Tiggo 9 (пока известен под внутризаводским кодом T26) и премьера таинственной новинки с кодовым обозначением T1EJ, информации о которой нет. На днях в распоряжении китайских СМИ оказались шпионские фотографии прототипа кроссовера Chery, и журналисты начали гадать, какой автомобиль скрывается под камуфляжем.

Фото: © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети © «Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

Портал «Китайские автомобили» изучил снимки и предположил, что шпионам удалось запечатлеть именно загадочный T1EJ, и в поддержку этой версии говорят несколько фактов. Во-первых, кроссовер на фотографии выглядит компактным – примерно размером с Tiggo 7 Plus, так что это вряд ли флагманский Tiggo 9, который должен стать самым большим в линейке.

Во-вторых, у тестового прототипа есть характерные черты автомобиля суббренда Omoda: это безрамочная радиаторной решетка с рисунком, составленным из треугольников, и круглый логотип – такой имеется только у Omoda. По всему выходит, что за обозначением T1EJ скрывается новая модель именно этой марки.

Пока же Omoda представлена только кроссовером с индексом 5 (в России – С5), который, к слову, в свое время носил кодовое имя T19C. Эта модель уже подтверждена для нашего рынка – она должна появиться у дилеров до конца осени.