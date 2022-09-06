Новый Hyundai Solaris заметили на дорогах

Компания Hyundai приступила к тестам седьмого поколения модели, которая в России продаётся под именем Solaris. Седан планируют выпустить в 2023 году.

Фото: www.thekoreancarblog.com www.thekoreancarblog.com

Интересный факт заключается в том, что Hyundai, судя по всему, решила унифицировать название модели для мировых рынков: в Корее автомобиль известен как Accent, но на перемычке во всю ширину багажника написано привычное для россиян имя - Solaris. Таким образом, конфигурация задних фонарей будет аналогична Kia Rio.

Судя по фото Thekoreancarblog.com, дизайн передней части изменится кардинально: новый Hyundai Solaris получит двухъярусную оптику с узкой полосой ДХО сверху и блок-фарами под ними.

Линейка двигателей и коробок передач, скорее всего, останется прежней, так как Hyundai закрыла центр разработки ДВС.

В России Hyundai Solaris представлен с моторами 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с., работающими в паре с "механикой" или "автоматом". Цены на новые машины стартуют от 1 408 000 рублей.