«АвтоВАЗ» раскрыл планы по выпуску электрического Lada Largus

Не исключено, что серийное производство электромобилей Lada Largus начнется уже в 2023 году. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии», — подчеркнул Соколов.
О намерении заняться производством электрокара e-Largus «АвтоВАЗ» сообщал в августе этого года. Выпуск автомобилей должен наладиться на площадке «Lada Ижевск». Напомним, что на ней с 2015 года выпускали машины семейства Vesta, однако с весны 2023-го они будут перенесены на конвейер в Тольятти.
Также глава «АвтоВАЗа» сообщил о планах компании восстановить практически всю досанкционную модельную линейку автомобилей.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», в России в августе 2022 года продали 42 593 новых автомобиля, что на 63,6% ниже показателя такого же периода прошлого года. Вместе с тем в сравнении с июлем нынешнего года продажи машин на нашем рынке увеличились сразу на 20%.