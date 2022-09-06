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2 часа назад

Новости автомира: в России построят испытательную базу для электромобилей за 1,5 млрд рублей

Motor.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил профинансировать создание нового испытательного комплекса для сертификации электромобилей. Субсидия со стороны государства составит 1,5 миллиарда рублей, которые будут направлены на разработку стендов для проверок электромоторов и аккумуляторов, испытания электрокаров на огнестойкость, а также установки для краш-тестов.

В России построят за 1,5 млрд рублей комплекс для испытания электромобилей
Фото: © Evolute / t.me© Evolute / t.me

Помимо всего перечисленного, в состав комплекса должны войти испытательный полигон и две заправочные станции, одна – для высокоскоростной зарядки электромобилей, вторая – для заправки водородным топливом.

Министерство промышленности и торговли проведет тендер среди компаний, которые готовы создать базу для испытаний электрических автомобилей. На сегодняшний день в стране насчитывается четыре научно-исследовательских центра, которые соответствуют требованиям для получения субсидии. Финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей запланировано на 2022 и 2023 годы, а сам комплекс должен быть готов и введен в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2024 года.

В правительстве отмечают, что сразу несколько автопроизводителей в настоящее время ведут разработку отечественных электромобилей. К таковым, например, относится Evolute – компания, которая запускает производство перелицованных китайских электрокаров на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области. Калининградский «Автотора» пообещал в 2023 году представить электрический автомобиль «дешевле Tesla», также над созданием доступного отечественного электрокара работает «Москвич».

Неясна ситуация с электрокаром фирмы Zetta – по неофициальным данным, одноименная компания свернула работы над проектом, однако в Минпромторге утверждают, что это не так: якобы, в настоящее время «Зетта» занимается привлечением новых инвестиций для продолжения разработки батарейной машины.

Автоновости,Tesla,Михаил Мишустин,Минпромторг,
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