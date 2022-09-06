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40 минут назад

Новости автомира: Ferrari назвала дату премьеры своего первого кроссовера

Motor.ru

Ferrari анонсировала появление кроссовера в своей линейке еще в 2018 году. И вот, спустя четыре года, компания наконец готова представить модель, известную как Purosangue («Чистокровный»). С ней Ferrari намерена не только выйти на рынок кроссоверов, но и изобрести собственный подсегмент — FUV, или Ferrari Utility Vehicle. На свежем тизере показана горящая оптика модели, а также раскрыта дата премьеры, которая состоится совсем скоро — 13 сентября 2022 года.

Ferrari назвала дату премьеры своего первого кроссовера
Фото: © Ferrari© Ferrari

На данный момент о Ferrari Purosangue (название подтверждено тизером) уже известно довольно много. Кроссовер базируется на новой архитектуре, допускающей установку широкой гаммы двигателей, включая гибридные установки. Уже подтверждено, что ему достанется атмосферный V12: по некоторым данным, он даже может стать последней моделью Ferrari с этим мотором. Пару ДВС составит преселективный «робот».

В Ferrari пообещали, что модель окажется привлекательной для любителей кроссоверов, но в то же время предложит что-то радикально новое в густонаселенном сегменте. Выпуск будет ограничен, но не строгим тиражом: производитель будет искусственно удерживать его ниже спроса, а объем продаж — в пределах 20 процентов от общего числа поставляемых моделей. Это разительно отличается от политики Lamborghini в отношении Urus, который в последние годы стал локомотивом продаж марки.

Что касается внешности Purosangue, то и она уже раскрыта — как на снимках с испытаний, так и на шпионских фотографиях без какой-либо маскировки. Кроссовер получил внешность в стиле суперкара Roma и четырехдверный купеобразный кузов. На снимках дорожный просвет небольшой, но в оснащение войдет пневмоподвеска с возможностью его регулировки.

Ferrari Purosangue должен составит конкуренцию вышеупомянутому Urus, Aston Martin DBX, а также Bentley Bentayga Speed. Премьера состоится уже на следующей неделе, а поставки клиентам ожидаются в начале 2023 года.

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