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36 минут назад

Новости автомира: Nissan предложит для Европы X-Trail без связи мотора с колесами

Газета.Ru

Компания Nissan раскрыла подробные характеристики кроссовера Nissan X-Trail нового поколения для европейского рынка.

Nissan предложит покупателям X-Trail без связи мотора с колесами
Фото: NissanNissan

В одной из модификаций автомобиль получил трансмиссию e-Power, не имеющую связи бензинового двигателя с колесами. Турбомотор 1.5 в этой версии вращает генератор, а привод на колеса осуществляется электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки — 204 лошадиные силы.

Nissan

Среди преимуществ этой версии производитель называет линейный отклик на нажатие педали газа без «эффекта разгона», характерного для гибридов. Также привод нового X-Trail позволит водителю реже переносить ногу с педали газа на тормоз для плавного торможения.

В качестве альтернативы на европейском рынке будет доступен X-Trail с традиционной трансмиссией. В этой модификации турбомотор 1.5 с переменной степенью сжатия развивает 163 л.с. Автомобиль будет доступен с пятиместным и семиместным салоном.

Автоновости,Nissan X-Trail,Nissan,
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