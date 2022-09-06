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46 минут назад

На Западе представили Горбачева президентом США

Елена Прошина

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман поразмышлял на тему, что было бы, если бы Михаил Горбачев был президентом США. Об этом пишет «Газета.ру».

На Западе представили Горбачева президентом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста, Горбачев мог родиться в США в бедной фермерской семье. В юном возрасте он получил грант для поступления в хороший университет и юридическую академию. После учебы стал работать в юридической организации в Вашингтоне. Однако во время работы Горбачев понимает, что хочет заниматься государственной службой и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра родного города. В этом его поддержала Республиканская партия.

Горбачев становится мэром, потом губернатором, а затем и главой Национальной ассоциации губернаторов. Под его руководством экономический уровень штата начал бы подниматься. Спустя время его назначают вице-президентом США, а после внезапной смерти президента, он сам возглавляет страну.

Находясь на должности президента, политик избрал бы двусторонний подход: попытался бы реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ряду важных вопросов, что помогло бы улучшить ситуацию в стране.

Напомним, Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год. Проститься с единственным президентом СССР пришли тысячи человек, среди которых были российские и зарубежные политики, общественные деятели.

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