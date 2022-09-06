На Западе представили Горбачева президентом США

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман поразмышлял на тему, что было бы, если бы Михаил Горбачев был президентом США. Об этом пишет «Газета.ру».

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По мнению журналиста, Горбачев мог родиться в США в бедной фермерской семье. В юном возрасте он получил грант для поступления в хороший университет и юридическую академию. После учебы стал работать в юридической организации в Вашингтоне. Однако во время работы Горбачев понимает, что хочет заниматься государственной службой и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра родного города. В этом его поддержала Республиканская партия.

Горбачев становится мэром, потом губернатором, а затем и главой Национальной ассоциации губернаторов. Под его руководством экономический уровень штата начал бы подниматься. Спустя время его назначают вице-президентом США, а после внезапной смерти президента, он сам возглавляет страну.

Находясь на должности президента, политик избрал бы двусторонний подход: попытался бы реструктурировать исполнительную власть и провести общенациональный референдум по ряду важных вопросов, что помогло бы улучшить ситуацию в стране.