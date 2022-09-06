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24 минуты назад

Новости автомира: Chevrolet готовит пикап на базе Tracker. Новое изображение

Motor.ru

Компания Chevrolet поделилась новым тизерным изображением будущего недорогого пикапа для развивающихся стран. Montana нового поколения, анонсированная еще в прошлом году, построена на базе кроссовера Tracker, у которого позаимствовала и двигатель. Chevrolet Montana будет продаваться в Латинской Америке, а ее основными конкурентами на местных рынках станут Fiat Toro и Renault Oroch.

Chevrolet готовит пикап на базе Tracker
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

На подходе третье поколение модели Montana – со сменой генерации она впервые получит полноценную четырехдверную кабину. C Chevrolet Tracker для бразильского рынка Montana делит платформу GEM (Global Emerging Markets), а внешне пикап напоминает одновременно актуальный Trailblazer и кроссовер Seeker – у них схожая двухъярусная головная оптика.

По одной из версий, Montana получит «турботройки» объемом 1,2 и 1,3 литра мощностью 133 и 165 лошадиных сил соответственно. По другим данным, модель будет предлагаться только с 1,2-литровым турбодвигателем, который работает на бензине и этаноле. Некоторые прочат пикапу и более мощную «турбочетверка» 1.5 на 184 сил, которая устанавливается на Chevrolet Tracker RS. Привод, как и у родственного кроссовера, будет только передним.

Что касается стоимости, то, с большой долей вероятности, она будет сопоставима с ценой конкурентов, Fiat Toro и Renault Oroch. Первый стоит в Бразилии от 114,6 тысячи до 187,5 тысячи бразильских реалов (примерно 1,3-2,2 миллиона рублей), а второй – от 105,8 тысячи до 137,1 тысячи реалов (1,2-1,6 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Производство Chevrolet Montana организуют на заводе в Бразилии. Продажи стартуют в начале 2023 года, однако премьера может состояться уже в этом году.

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