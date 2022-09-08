Штаб: За сутки в РФ госпитализированы 3 тыс. 611 человек с коронавирусной инфекцией

В России за последние сутки госпитализированы 3 тыс. 611 человек с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории РФ.
«Количество госпитализаций за сутки составило 3 тыс. 611 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,6%», - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за указанный период в России выявлено 50 тыс. 618 случаев заражения COVID-19, умерли 93 человека. По информации портала «стопкоронавирус.рф», в Москве зарегистрированы 7 тыс. 896 заболевших.