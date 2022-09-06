Lada Granta начнут красить в цвета, разработанные для Vesta

В октябре этого года цветовая гамма кузова для Lada Granta пополнится новыми оттенками, которые разрабатывались для семейства Lada Vesta, рассказали в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lada Lada

Покупатели смогут выбрать Granta в темно-сером металлике «булат» (под заводским кодом 619), который готовили для обновленной Lada Vesta. Сейчас у Granta есть серые цвета «рислинг», «техно» и «борнео».

Также для Granta станет доступны цвета, в которые красили дорестайлинговую Lada Vesta. Это ярко-синий металлик «дайвинг» (476), черный металлик «маэстро» (653), серебристый металлик «платина» (691) и белый акрил «ледниковый» (221).

Таким образом, цветовая гамма Lada Granta расширится до 13 эмалей. Ранее от Vesta модель получила красный металлик «сердолик». Сейчас все цвета, кроме белого и черного, доступны за доплату в размере 12 тыс. рублей.