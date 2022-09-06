Haval предупредил россиян о возможном упрощении комплектации машин

Некоторые из автомобилей Haval, поступающие на российский рынок, могут не оснащаться системами или устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщают «Автоновости дня».

Фото: Haval Haval

Согласно предупреждению, зафиксированному в прайс-листах на автомобили Haval и Great Wall, это допущение касается всего модельного ряда автомобилей китайской компании, представленного на российском рынке.