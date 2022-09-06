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7 минут назад

Новости автомира: Haval предупредил покупателей о возможном упрощении комплектации машин

Газета.Ru

Некоторые из автомобилей Haval, поступающие на российский рынок, могут не оснащаться системами или устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщают «Автоновости дня».

Haval предупредил россиян о возможном упрощении комплектации машин
Фото: HavalHaval

Согласно предупреждению, зафиксированному в прайс-листах на автомобили Haval и Great Wall, это допущение касается всего модельного ряда автомобилей китайской компании, представленного на российском рынке.

В настоящее время на заводе в Тульской области выпускаются кроссоверы Haval Jolion, F7, F7x, Dargo и внедорожник H9. Пикапы GWM Poer и Wingle поставляются в нашу страну из Китая.

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