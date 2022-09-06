Volkswagen тестирует Tiguan третьего поколения

Немецкий концерн Volkswagen вывел на дорожные тесты кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения. Фотографии новинки опубликовал портал Motor1. Производитель с помощью хитрого камуфляжа пытается замаскировать новую модель под старую, чтобы внешность не была раскрыта до официальной премьеры.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Motor1.com

Однако можно понять, что новый Tiguan получит более крупные фары, новые дверные ручки, а также сдвоенный патрубки выхлопной системы. Это означает, что новое поколение сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания. Скорее всего это будет последний Volkswagen Tiguan с ДВС.

Motor1.com