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1 час назад

Новости автомира: компания Volkswagen приступила к тестам Volkswagen Tiguan третьего поколения

Южный автомобиль

Немецкий концерн Volkswagen вывел на дорожные тесты кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения. Фотографии новинки опубликовал портал Motor1. Производитель с помощью хитрого камуфляжа пытается замаскировать новую модель под старую, чтобы внешность не была раскрыта до официальной премьеры.

Volkswagen тестирует Tiguan третьего поколения
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Однако можно понять, что новый Tiguan получит более крупные фары, новые дверные ручки, а также сдвоенный патрубки выхлопной системы. Это означает, что новое поколение сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания. Скорее всего это будет последний Volkswagen Tiguan с ДВС.

Motor1.com

В салоне также произойдут изменения. Новинка получит большой экран мультимедийной системы и цифровую приборную панель. Технические характеристики нового Volkswagen Tiguan пока неизвестны. Ожидается, что премьера нового кроссовера состоится в 2024 году.

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