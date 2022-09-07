Voyah готовит сразу два варианта нового 5-метрового седана

Компания Voyah, выпускающая премиальные автомобили, запатентовала свою третью модель — седан H53. Изображения модели с кузовом длиной пяти метров публикует издание Carnewschina со ссылкой на китайский Минпром. Судя по ним, новинке достанется кузов с покатой крышей, делающей ее похожей на лифтбек, и два варианта оформления передней части, которые намекают на разные силовые установки. Публике H53 представят в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Фото: © Carnewschina © Carnewschina

Voyah H53 построен на базе концепт-кара i-Land, показанного еще в 2020 году. Согласно источникам, серийный вариант получит внушительные габариты: длина кузова седана превысит пять метров — то есть, он окажется заметно длиннее Toyota Camry.

Voyah запатентовала сразу две версии новинки, отличающиеся дизайном передка. Первая, с заглушкой спереди, получит полностью электрическую силовую установку. Второй же достанется более спортивный бампер и полноценная решетка радиатора: вероятно, она будет охлаждать топливный мотор, который составит компанию электродвигателю в гибридном варианте.

В обеих моделей монофонарь на корме со стоп-сигналом, заходящим на крышку багажника. Сбоку видны спрятанные в кузов дверные ручки, традиционные зеркала заднего вида и минималистичные пятиспицевые колесные диски. В салоне, который ранее частично раскрыли фотошпионы, установлено крупное табло, объединяющее экран мультимедийной системы и приборную панель.

Премьера Voyah H53 запланирована на автосалон в китайском Гуанчжоу, который пройдет в ноябре 2022 года. Ожидается, что в продажу новая модель марки поступит во втором квартале 2023 года.