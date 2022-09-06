Продажи автомобилей в России снова рухнули

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса опубликовали доклад о состоянии российского автомобильного рынка. По их данным, в августе продажи новых автомобилей рухнули на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет портал Quto.ru

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Аналитики уточнили, что было продано 41 698 новых машин, что на 69 172 меньше, чем, в августе прошлого года.

Вместе с тем, пояснили специалисты ассоциации, негативные тренды наблюдаются только в сравнении с докризисными годами. На фоне продаж в июне (32 412 автомобилей) и июле (27 761 машин), август был вполне удачным для отрасли.

Дилеры китайских марок GAC, Haval, Dongfeng продали транспортных средств на 7%, 26% и 172% больше, чем в августе 2021 года.

Отечественный автогигант «Автоваз» показал весьма приличные результаты, рассказали аналитики. Он продал всего на 7% меньше, чем годом ранее.

По оценке экспертов, большинство представленных в России европейских и американских брендов показали падение. Так, дилеры Volvo и Lexus продали на 99% машин меньше, чем в прошлом году, Land Rover — на 96%.