Найден новый ГАЗ-52, который на 36 лет забыли в гараже

В Тольятти выставили на продажу ГАЗ 52-04 образца 1986 года. С момента производства популярный советский грузовик успел проехать 22 километра, после чего машину доставили в гараж, где она провела все последующие годы. Более чем за три десятилетия у автомобиля открывали лишь водительскую дверь и капот. Расстаться с «капсулой времени», которая станет отличным пополнением музейной или частной коллекции, продавец готов за десять миллионов рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

За исключением водительской двери и капота все элементы грузовика сохранили заводские пломбы. Состояние «консервации» подтверждают и советские этикетки, а также аутентичная упаковка на элементах подвески и в подкапотном пространстве.

Кроме того, ГАЗ 52 оборудован аккумулятором 1986 года и заводскими шинами того времени. Под капотом находится штатный 3,5-литровый мотор, отдача которого составляет 75 лошадиных сил. Вместе с автомобилем продавец отдаст полный комплект ключей и документов.

Модификацию ГАЗ-52-04 выпускали с 1975 по 1989 год. Судя по фотографиям, представленный грузовик является превосходным образцом советской эпохи, который станет отличным пополнением автомобильного музея или частного коллекционера. Несмотря на то, что грузовик находится в Тольятти, продавец доставит машину потенциальному покупателю в России за свой счет. Коллекционный ГАЗ-52 владелец оценил в десять миллионов рублей.