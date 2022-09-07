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35 минут назад

«Москва и Питер решили косить под Приморье». Новая тенденция на авторынке

Primpress

На автомобильном рынке в России сформировалась новая тенденция. Москва и Санкт-Петербург фактически начали «косить» под Приморский край. И эксперты уже объяснили такой новый тренд, сообщает PRIMPRESS.

«Москва и Питер решили косить под Приморье». Новая тенденция на авторынке
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По данным агентства «Автостат», за первые шесть месяцев этого года в западной части России впервые резко вырос спрос на праворульные автомобили. Так, в центре страны покупать такие машины начали на девять процентов чаще, а на северо-западе спрос на них вырос сразу на 14 процентов.

При этом на Дальнем Востоке и в Сибири, где традиционно всегда было много праворульных машин, спрос на них, напротив, упал на 22 и 18 процентов соответственно.

Больше всего спрос на праворульки вырос в Санкт-Петербурге, сразу на 24 процента. А в Чечне и вовсе такие авто стали покупать на 74 процента чаще.

Эксперты объясняют этот новый тренд довольно просто. Дело в том, что из-за параллельного импорта, который разрешило правительство, в Россию стали чаще ввозить японские автомобили, а из-за того, что курс иностранных валют стал более доступным, россияне сейчас активно скупают машины из Японии.

При этом в самой нашей стране купить новый автомобиль стало сложнее, поскольку их почти все раскупили. Поэтому спрос на авто с японских аукционов сейчас просто зашкаливает. Чаще всего берут Toyota Land Cruiser Prado и дорогие авто от двух миллионов рублей.

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