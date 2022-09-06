Вице-премьер задумался о покупке российского электромобиля

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью газете «Московский комсомолец», что собирается приобрести новый электрический кроссовер марки Evolute.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что серийное производство электрических внедорожников будет запущено в Липецкой области на заводе «Моторинвест». На начальном этапе автомобили будут производиться на китайской платформе, так называемым «крупноузловым» методом.

Мантуров пояснил, что в России люди относятся с недоверием к продукции китайского автопрома. Он полагает, что россиянам следует изменить свое мнение, так как в Китае за последние годы произошла своего рода техническая революция.

Вице-премьер уточнил, что протестировал внедорожник, который планируется производить в Липецке на китайской платформе, «и решил, что приобрету такой».

Мантуров подчеркнул, что на российском рынке будут представлены не только отечественные и китайские автомобили. В РФ будут завозить дешевые, качественные, выгодные в эксплуатации машины из различных дружественных стран.