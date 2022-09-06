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16 минут назад

Новости автомира: Денис Мантуров задумался о покупке липецкого электромобиля марки Evolute

Илья Родин

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью газете «Московский комсомолец», что собирается приобрести новый электрический кроссовер марки Evolute.

Вице-премьер задумался о покупке российского электромобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что серийное производство электрических внедорожников будет запущено в Липецкой области на заводе «Моторинвест». На начальном этапе автомобили будут производиться на китайской платформе, так называемым «крупноузловым» методом.

Российский электромобиль Evolute: цены и что еще известно об электрокаре

Мантуров пояснил, что в России люди относятся с недоверием к продукции китайского автопрома. Он полагает, что россиянам следует изменить свое мнение, так как в Китае за последние годы произошла своего рода техническая революция.

Вице-премьер уточнил, что протестировал внедорожник, который планируется производить в Липецке на китайской платформе, «и решил, что приобрету такой».

Мантуров подчеркнул, что на российском рынке будут представлены не только отечественные и китайские автомобили. В РФ будут завозить дешевые, качественные, выгодные в эксплуатации машины из различных дружественных стран.

Напомним, иранские автогиганты планируют наладить поставки в Россию своей продукции. Отпускная цена их автомобилей будет ниже стоимости российских машин.

Автоновости,Денис Мантуров,
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