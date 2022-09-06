Эксперт рассказал о перспективах электротранспорта в России

Эксперт агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал высказывания главы концерна «АвтоВАЗ» Максима Соколова о планах компании. Он пояснил, что электромобили отечественного автогиганта действительно могут вскоре появиться на российских дорогах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Максим Соколов рассказал на ВЭФ о том, что корпорация намеревается вернуть всю досанкционную линейку автомобилей. Машины будут производиться со скоростью 1 единица в минуту, что позволит «АвтоВАЗу» добиться поставленной цели - выпуска в 2023 году 0,5 млн транспортных средств.

Глава концерна пояснил, что на предприятии планируют «открыть новую страницу отечественного автопрома» - начать в Ижевске производство электромобиля Lada е-Largus.

Игорь Моржаретто подчеркнул, что правительство России «серьезно взялось» за электротранспорт. Государство намерено оказывать активную финансовую помощь производителям, а также тем, кто задействован в смежных отраслях. В частности, строителям электрозаправок.

Кроме того, уточнил эксперт, есть программа по развитию сети станций в регионах, в том числе, и в Удмуртии. Большое количество заправок планируется установить вдоль трассы «Дон», а также на других магистралях.