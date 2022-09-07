Nissan приобретет производителя литий-ионных аккумуляторов для электромобилей

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor приобретет все акции японской компании Vehicle Energy Japan, которая занимается производством литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Nissan.

Фото: Nissan Nissan

Отмечается, что после завершения сделки Vehicle Energy Japan станет консолидированной дочерней компанией Nissan.

Согласно досье, размещенному на сайте Vehicle Energy Japan, компания была основана в 2004 году. Размер ее основного капитала составляет 1 млрд иен (около $6,9 млн). У компании три завода в Японии и представительства в США, Германии и Франции.