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2 часа назад

Новости автомира:  "АвтоВАЗ" отказался от планов возобновлять производство Lada X-Ray

Газета.Ruиещё 7

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил, что компания не планирует перезапуск производства автомобиля Lada X-Ray.

«Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — заявил он.

Накануне на «АвтоВАЗе» допустили, что серийное производство электромобилей Lada Largus может начаться уже в 2023 году.

Продажи автомобилей в России снова рухнули

В тот же день стало известно, что «АвтоВАЗ» может восстановить в 2023 году практически всю модельную линейку.

В августе «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и пассажира.

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