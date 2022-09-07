Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил, что компания не планирует перезапуск производства автомобиля Lada X-Ray.

«Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — заявил он.

Накануне на «АвтоВАЗе» допустили, что серийное производство электромобилей Lada Largus может начаться уже в 2023 году.

В тот же день стало известно, что «АвтоВАЗ» может восстановить в 2023 году практически всю модельную линейку.