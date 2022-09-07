В Ford придумали, как никогда не терять инструменты

Инженеры компании Ford Pro в Германии разработали устройства слежения на основе Bluetooth и GPS, которые могут быть установлены на любой инструмент, станок или часть оборудования. Эти устройства могут подключаться к транспортным средствам компании, а затем к центральному серверу — их местонахождение всегда известно. Ford утверждает, что все сотрудники конкретной компании могут отслеживать инструменты и оборудование с помощью компьютера, автомобильного экрана, а также с помощью приложения для смартфонов. На карте в реальном времени не только будет показано местонахождение оборудования, но и можно будет искать и находить предметы по таким параметрам, как «транспортное средство», «склад», «тип инструмента» и «название инструмента».