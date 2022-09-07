В Ford придумали, как никогда не терять инструменты

Стало известно о том, что компания Ford придумала решение для предотвращения потери инструментов с помощью устройства слежения.
Инженеры компании Ford Pro в Германии разработали устройства слежения на основе Bluetooth и GPS, которые могут быть установлены на любой инструмент, станок или часть оборудования. Эти устройства могут подключаться к транспортным средствам компании, а затем к центральному серверу — их местонахождение всегда известно. Ford утверждает, что все сотрудники конкретной компании могут отслеживать инструменты и оборудование с помощью компьютера, автомобильного экрана, а также с помощью приложения для смартфонов. На карте в реальном времени не только будет показано местонахождение оборудования, но и можно будет искать и находить предметы по таким параметрам, как «транспортное средство», «склад», «тип инструмента» и «название инструмента».
Кроме того, наличие полного списка инструментов на рабочем автомобиле позволит быстрее загружать и проверять инвентарь. Это также должно повысить эффективность транспортировки между объектами и облегчить планирование работ.
«Даже самый внимательный работник может забыть ящик с инструментами в конце долгого дня или забыть ручной инструмент, когда спешит на другую работу. На оживленных стройках инструменты иногда могут перепутаться или быть украдены, если их оставить на ночь. Поскольку рабочие проекты часто имеют жесткие графики, трата времени на замену потерянного оборудования может вызвать целый каскад проблем, каждая задержка которых стоит времени и денег», — сказал Вальтер Пайлс, руководитель отдела экосистем CV, исследований и передовых разработок Ford of Europe.