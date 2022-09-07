Глава АвтоВАЗа назвал стоимость электрического Lada Largus

Электрическая версия Lada Largus встанет на конвейер менее чем через три года, сообщил ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Он также озвучил примерную стоимость «зеленой» версии Largus: она окажется на 20-30 процентов выше цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Таким образом, если бы e-Largus поступил в продажу сегодня, его цена стартовала бы с 1,56-1,7 миллиона рублей.

Фото: © Lada © Lada

По словам Соколова, первые экземпляры Lada Largus с электрической установкой АвтоВАЗ изготовит на рубеже 2022 и 2023 годов, а опытная партия появится в 2023-м. Срок запуска модели в серию он не назвал, отметив, что решение будет приниматься с оглядкой на ситуацию на авторынке.

Глава АвтоВАЗа отметил, что компания поставила перед собой амбициозную задачу по быстрому запуску электроверсии Largus. Много времени не потребуется, рассчитывает Соколов, так как модель и так производится в России «с точки зрения механики, шасси и кузова».

В основу e-Largus ляжет стандартный универсал, который получит электромотор и тяговую батарею, размещенную частично под капотом, частично — под задним диваном. Модель выпустят в грузовой и пассажирской версиях с аккумуляторами разной емкости, способными обеспечить до 400 километров хода без подзарядки. Пассажирские e-Largus предложат в пяти- и семиместных конфигурациях, а грузовая модель сможет перевозить до 800 килограммов груза.