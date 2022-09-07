Определена дата презентации внедорожника Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant представят 29 сентября, рассказал вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, передает агентство РИА «Новости».

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По словам Мантурова, презентация пройдет в Москве в Гараже особого назначения на ВДНХ. Ранее глава Минпромторга рассказывал, что дебют внедорожника должен состояться до конца лета нынешнего года.

В июле в пресс-службе Aurus рассказывали «Газете.Ru», что производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан уже готовится к серийному производству внедорожников Komendant.