Определена дата презентации внедорожника Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant представят 29 сентября, рассказал вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, передает агентство РИА «Новости».
По словам Мантурова, презентация пройдет в Москве в Гараже особого назначения на ВДНХ. Ранее глава Минпромторга рассказывал, что дебют внедорожника должен состояться до конца лета нынешнего года.
В июле в пресс-службе Aurus рассказывали «Газете.Ru», что производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан уже готовится к серийному производству внедорожников Komendant.
Aurus Komendant — это первый люксовый внедорожник отечественного производства и вторая модель в линейке Aurus после седана Senat, серийная версия которого была представлена в мае 2021 года. По словам экспертов, стоимость новой модели составит свыше 30 млн рублей. Каким получится Aurus Komendant, читайте в материале «Газеты.Ru».