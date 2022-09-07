«Никто не скажет честно». Как обманывают автолюбителей

Автопортал DROM.ru провел интересный опрос. Согласно результатам исследования, около 60% автовладельцев скрывают все нюансы состояния авто при его продаже, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Результаты исследования показали, что каждый десятый опрошенный скрывал определенные факты о своем автомобиле ради совершения сделки. Чтобы не спугнуть покупателя, автовладельцы предпочитали скрывать некоторые моменты о состоянии машины. При этом половина опрошенных вовсе не считают, что они кого-то обманывают. Им ближе вариант, что они не раскрывают всей правды.

Только 40% респондентов ничего не скрывали о своем автомобиле.