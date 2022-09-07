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19 минут назад

«Никто не скажет честно». Автолюбителей часто обманывают при покупке авто

Primpress

Автопортал DROM.ru провел интересный опрос. Согласно результатам исследования, около 60% автовладельцев скрывают все нюансы состояния авто при его продаже, сообщает PRIMPRESS.

«Никто не скажет честно». Как обманывают автолюбителей
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Результаты исследования показали, что каждый десятый опрошенный скрывал определенные факты о своем автомобиле ради совершения сделки. Чтобы не спугнуть покупателя, автовладельцы предпочитали скрывать некоторые моменты о состоянии машины. При этом половина опрошенных вовсе не считают, что они кого-то обманывают. Им ближе вариант, что они не раскрывают всей правды.

Только 40% респондентов ничего не скрывали о своем автомобиле.

При этом Приморский край, так же как и Хабаровский и Алтайский, вошел в топ антирейтинга правдивости при продаже автомобиля. В этих регионах только треть опрошенных готовы рассказать всю правду покупателю.

Автоновости,
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