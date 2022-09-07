Топ августа: Корея уступила российский рынок "китайцам"

Августовский топ, пожалуй, оказался самым непредсказуемым за последние несколько лет. В условиях санкций западные и корейские бренды не смогли отстоять своё право на бизнес в России, за что поплатились рекордно низкими продажами. Свято место пусто не бывает, и поэтому места "немцев" и "корейцев" заняли бренды из Китая.

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Лидером списка является Lada Granta - уровень этой модели пока для многих недосягаем: 11 580 автомобилей продано в августе, и это на 6573 машин больше, чем реализовали дилеры в последний месяц лета в прошлом году. На втором месте оказалась Lada Niva, которая смогла обеспечить его за счёт того, что стала вторым семейством модели Lada, производство которой АвтоВАЗ перезапустил после длительного простоя: продано 2327 внедорожников (- 1111 экз.).

Удивительно, но на третьем месте оказалась невыпускающаяся Lada Vesta: 2221 автомобиль семейства реализован в августе (- 4661 экз.). Этот успех временный, так как дилеры распродают остатки первого поколения и ограниченную партию Vesta NG, причём по заоблачным ценам.

Далее - самое интересное. Обычно на этих позициях мы наблюдали торжество Hyundai Creta, однако корейский кроссовер уступил своё место Haval Jolion, который купили 1921 человек (+ 1227 экз.). Следом - снова "китаец": Geely Coolray с результатом 1035 автомобилей (+ 275 экз.).

Kia Rio опустился до шестой строчки топ-10 самых продаваемых моделей по итогам месяца, его результат - 1015 автомобилей (- 5180 экз.). Lada Largus, стоящий на низком старте для того, чтобы снова пойти в производство, стал седьмым: 928 универсалов продано в августе (- 959 экз.).

Hyundai Creta довольствуется по итогам прошлого месяца восьмым местом: 796 автомобилей (- 4706 экз.). За ней следует прямой конкурент - Kia Seltos, ставший выбором 688 россиян (- 670 экз.). Десятка замыкается российской моделью - УАЗ "Патриот", который купили 676 человек.