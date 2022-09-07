Daily Express: Путин поставил Запад на колени

Политики стран Европы начали жаловаться на последствия введенных против России санкций. Как сообщает РИА Новости, обозреватель Джейкоб Пол в статье для издания Daily Express заявил, что президент РФ Владимир Путин поставил Евросоюз «на колени».

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В публикации отмечается, что санкции вызвали дефицит энергоносителей в Европе и резкий рост цен, из-за чего некоторые европейские политики начали требовать отмены ограничений. В частности, с такими заявлениями выступил глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Он заявил, что ограничительные меры в энергетической сфере вызвали колоссальный рост счетов за электричество.