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2 часа назад

Daily Express: Путин поставил Запад на колени

Никита Бородкин

Политики стран Европы начали жаловаться на последствия введенных против России санкций. Как сообщает РИА Новости, обозреватель Джейкоб Пол в статье для издания Daily Express заявил, что президент РФ Владимир Путин поставил Евросоюз «на колени».

Daily Express: Путин поставил Запад на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что санкции вызвали дефицит энергоносителей в Европе и резкий рост цен, из-за чего некоторые европейские политики начали требовать отмены ограничений. В частности, с такими заявлениями выступил глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Он заявил, что ограничительные меры в энергетической сфере вызвали колоссальный рост счетов за электричество.

Обозреватель подчеркнул, что доходы России при этом не упали, а лишь увеличились. В результате те, кто оказался под санкциями, выходят победителями, а их инициаторы «стоят на коленях».

Автоновости,Владимир Путин,ЕС,
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