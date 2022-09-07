В России могут появиться китайские автомобили BAIC

Завод «Автотор» в Калининградской области проявил интерес к легковым автомобилям китайского концерна BAIC, сообщается в телеграм-канале «Русский автомобиль». Якобы «Автотор» заказал партию из 12 машин и намерен запустить процесс сертификации. Уточняется, что выпускать модели BAIC на собственных мощностях завод не планирует – он выступит лишь дистрибьютором. Forbes в свою очередь называет потенциального заказчика китайских автомобилей – это «Яндекс».

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«Русский автомобиль» выяснил, что пробная партия BAIC пока не добралась до Калининграда. Из-за того, что китайский концерн опасается вторичных санкций, машины привезут через страну-посредника – это будет либо Южная Корея, либо Казахстан. Когда автомобили доставят в Россию, «Автотор» приступит к их сертификации. При этом не уточняется, о каких моделях идет речь.

По информации Forbes, заказчиком BAIC в России станет агрегатор такси «Яндекса», которому ежегодно нужно 50 тысяч автомобилей. Так что с большой долей вероятности речь идет о бензиновых седанах, которые пополнят партнерские таксопарки.

У BAIC есть подходящая модель – это седан Beijing U5 Plus, который выступает в том же классе, что и, например, Skoda Octavia. Однако «Яндекс» рассматривает не только BAIC – компания также обратилась за помощью к АвтоВАЗу и Chery. Также переговоры ведутся с белорусским концерном «Юнисон».